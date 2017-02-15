Стало известно, кому не будут отключать свет

Отключать электроэнергию будут на тех предприятиях, которые не несут особой важности

Об этом рассказал министр энергетики Игорь Насалик на заседании Кабмина

«И те объекты, которые связаны с медициной, дошкольные учреждения, школы – их это вообще не коснется. Они будут работать в штатном режиме», - отметил министр.

По его словам, что касается почасового графика отключения электроэнергии, то составлена первоочередность отключения «тех предприятий, которые не несут особой важности».

Как сообщали «Комментарии», 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике. По распоряжению Кабмина разрешается корректировать тарифы на производство электроэнергии, а также устанавливать надбавки и скидки производителям энергии. Кроме того, документ позволяет изменение алгоритма распределения средств оптового рынка.

Данный режим дает возможность оперативно влиять на рынок в условиях острого дефицита энергоресурсов. Документ разрешает веерные отключения в случае необходимости.

Как сообщали «Комментарии», 7 февраля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о возможности веерных отключений электричества в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО.

Он отмечал, что Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30-40% и нужно принять решение, а значит дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.

В блокаде активное участие принимают депутаты фракции «Самопомощ» Семен Семенченко, Тарас Пастух и Егор Соболев. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.