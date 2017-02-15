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общество

Политологи объявили бойкот телеканалу «112 Украина»

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К бойкоту присоединились известные украинские политологи

Ведущие вместо обсуждения с экспертом актуальной темы неожиданно стали задавать вопросы о погоде

Ряд украинских политологов бойкотировали телеканал «112 Украина» из-за, по их мнению, некорректного поведения ведущих во время эфира, пишут Вести.

Как сообщила в своем Facebook украинская журналистка и общественный деятель Елена Бондаренко, телеканал пригласил политолога и публициста Сергея Дацюка для обсуждения вопроса введения военного положения в Украине, однако ведущие неожиданно стали задавать эксперту вопросы о погоде.

Представители телеканала прокомментировали ситуацию, заявив, что тему изменили на более актуальную, а эксперту посоветовали не ходить на эфиры с заготовками.

«Так и вижу этого журналиста в кабинете у стоматолога. Открывается дверь в кабинет, и на пороге... гинеколог!» – пишет Бондаренко.

 

К бойкоту Сергея Дацюка присоединились известные украинские политологи Юрий Романенко, Валерий Пекар, Денис Семенов, Андрей Длигач и Алексей Арестович, которые в публичном заявлении призывают телеканалы перестать использовать экспертов и общественных деятелей в качестве «белого шума», а также требуют опубликовать редакционную политику телеканалов, в противном ае они будут вести инфорационную войну и призыей своих коллег.

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Теги: 112 Украина, бойцот, политолог, телеканал

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