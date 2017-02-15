Вроцлавский аэропорт разместил информацию на украинском языке (фото)

Также там трудоустраивают работников из Украины для обслуживания пассажиров

Аэропорт Вроцлав имени Коперника разместил в зоне прилета указатели и информационные материалы о городе и воеводстве на украинском языке, сообщает avianews.com со ссылкой на портал inPoland. Идея об обслуживании пассажиров на их родном языке прекрасно зарекомендовала себя во время Евро-2012. Более того, предприятие трудоустраивает работников из Украины для обслуживания пассажиров.

Фото: inpoland.com.ua

«Для чего это делаем? Нам важно, чтобы пассажиры, покидающие борт самолета, чувствовали себя во Вроцлаве как дома. Прекрасное обслуживание и приятная атмосфера – фирменный знак нашего аэропорта, получившего от пассажиров звание «Самый приятный аэропорт в Польше», – прокомментировал изданию директор аэропорта Дариуш Куш.

Сейчас прямые рейсы во Вроцлав из Украины выполняет авиакомпания Wizz Air, летающая из Киева. С 13 апреля лоукост также запустит рейсы Львов – Вроцлав.