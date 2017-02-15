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общество

За год в Турции побывало более миллиона украинских туристов

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Чаще всего украинцы едут в Стамбул и Анталию

Скоро украинцы будут ездить в Турцию без загранпаспортов

В 2016 году на турецких курортах отдохнули более миллиона украинских туристов, в результате Украина вошла в топ-10 стран, лидирующих по туристическому потоку в Турцию. Такие данные приводит Министерство культуры и туризма Турции.

По приросту туристического потока в прошлом году Украина с показателем 47,91% заняла шестое место и опередила Нидерланды, Россию, Азербайджан и Грецию. Причем показатель увеличивался на протяжении всего года. Показательным стал декабрь, когда в Турции побывали 30,8 тысяч украинских туристов.

Лидерами списка по итогам прошлого года стали: Германия (3,8 млн. человек), Грузия (2,2 млн.), Великобритания (1,7 млн.), Болгария (1,69 млн.) и Иран (1,66 млн.).

Чаще всего украинцы едут в Стамбул и Анталию. По-прежнему популярными остаются курорты Эгейского побережья. В период с января по декабрь прошлого года в Анталье отдохнули более 572 тысяч туристов из Украины. Это почти на 81% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В Стамбуле в 2016 году побывали 289,3 тыс. украинцев, в Мугле – 98,1 тысяч. Прирост составил 7% и 117,48% соответственно. Ожидается, что 2017 год подтвердит прошлогоднюю тенденцию роста.

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Теги: Анталья, курорты, Стамбул, туристы, Турция

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