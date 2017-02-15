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общество

Канадский суд отказался считать собак членами семьи

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Собаки являются собственностью, а не членами семьи

В процессе развода супруги не могли договориться, с кем следует оставаться их трем любимцам

Верховный суд канадской провинции Саскачеван постановил, что применять к собакам законодательство по защите детей нельзя. Об этом говорится в письменном решении судьи Ричарда Данилюка, сообщает Укринформ.

«Многие семьи относятся к собакам как к членам семьи, с которыми они вместе проживают. Тем не менее пес – это пес. По закону он является собственностью, домашним животным, которым кто-то владеет. Закон не наделяет его никакими родственными правами», – отметил Данилюк. Согласно его решению детей не покупают в питомнике, не занимаются их разведением ради обеспечения лучшей родословной, не рассматривают возможность эвтаназии в случае заболевания и не думают над усыплением в случае агрессивного поведения.

Слушания в суде длились по иску супружеской пары, которая не могла в процессе развода договориться, с кем следует оставаться ее трем собакам. Однако, по убеждению судьи, принимать ему решение о правилах посещения было бы абсурдным, учитывая то, что собаки являются собственностью, а не членами семьи.

«Мне предстоит принять решение о того, что одна из сторон имеет право на владение, для примера, семейными ножами для масла, однако учитывая глубокую привязанность как к ножам, так и к маслу, другая сторона должна иметь доступ к этим ножам в течение 1,5 часов в неделю, чтобы мазать тосты», – написал судья. Он добавил, что считает «унизительным для суда и адвоката запрос сторон на использование юридических и судебных ресурсов за то, что они не в состоянии разрешить вопрос, который большинство сочтет недостойным времени, денег и общественного внимания».

Судья также призвал пару воздержаться от продолжения судебной тяжбы по этому поводу. «Обеим сторонам следует помнить, что в случае невозможности прийти к решению о месте проживания собак суд имеет право в соответствии с законодательством приказать продать их и разделить полученный доход. Уверен, ни одна из сторон не хочет этого», – подытожил Данилюк.

Однако он все же постановил, что до окончательного оформления развода собаки должны проживать вместе с женой в доме ее родителей.

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Теги: закон, Канада, развод, суд, супруги

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