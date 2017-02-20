На Житомирщине умер раненый во время учений военнослужащий

Военная прокуратура открыла уголовное производство
В Житомирской области 35-летний военнослужащий умер в госпитале от ранений, полученных во время учений. В результате чего пострадал военный не сообщается. В прокуратуре уточняют, что полученные им ранения были тяжелыми. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Генштаб назвал потери с начала АТО.
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Теги: военная прокуратура, военный, смерть, ранения, учения
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