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Португальский клуб одержал 12 техпобед из-за страха соперников (ВИДЕО)

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Футболисты побеждают за счет нападений на игроков и судей

Футболисты побеждают за счет нападений на игроков и судей

Команда «Канелас 2010», которая выступает в четвертом дивизионе Португалии, одержала 12 технических побед в 13-ти турах из-за неявок соперников

После первого матча чемпионата, в котором игроки «Канеласа» в буквальном смысле едва не переломали ноги своим соперникам, остальные команды отказываются с ними играть, сообщает «Сегодня».

У Канелас уже 12 технических побед подряд, а соперники предпочитают получить 0:3 и штраф в 750 евро, чем сразиться с ними на футбольном поле.

«Они побеждают за счет нападений на игроков и судей, постоянно угрожают, но полиция ничего не делает», – жалуются игроки других команд.

Видео: Lusco-fusco.

Фото: PHL

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Теги: Португалия, футбол, клуб

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