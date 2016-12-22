Португальский клуб одержал 12 техпобед из-за страха соперников (ВИДЕО)
22/12/2016 12:31
Футболисты побеждают за счет нападений на игроков и судей
Команда «Канелас 2010», которая выступает в четвертом дивизионе Португалии, одержала 12 технических побед в 13-ти турах из-за неявок соперников
После первого матча чемпионата, в котором игроки «Канеласа» в буквальном смысле едва не переломали ноги своим соперникам, остальные команды отказываются с ними играть, сообщает «Сегодня».
У Канелас уже 12 технических побед подряд, а соперники предпочитают получить 0:3 и штраф в 750 евро, чем сразиться с ними на футбольном поле.
«Они побеждают за счет нападений на игроков и судей, постоянно угрожают, но полиция ничего не делает», – жалуются игроки других команд.
Видео: Lusco-fusco.
Фото: PHL
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Теги: Португалия, футбол, клуб
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