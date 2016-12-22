Бюджет Олимпиады-2020 в составит $15 миллиардов
22/12/2016 13:34
Была создана рабочая группа для сокращения расходов
Бюджет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио составит 13-15 миллиардов долларов
Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс назвал слишком высоким предполагаемый бюджет Игр в Токио в размере 17 миллиардов долларов, сообщает «Сегодня».
Была создана рабочая группа для сокращения расходов на проведение Олимпиады-2020.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
Фото: «Сегодня».
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Теги: Олимпиада-2020, бюджет, Токио
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