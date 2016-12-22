Бюджет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио составит 13-15 миллиардов долларов

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс назвал слишком высоким предполагаемый бюджет Игр в Токио в размере 17 миллиардов долларов, сообщает «Сегодня».

Была создана рабочая группа для сокращения расходов на проведение Олимпиады-2020.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Фото: «Сегодня».