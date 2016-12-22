Призовой фонд Australian Open-2017 составит 36,2 миллиона

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии 2017 года составит 36,2 млн. долларов США

Первый турнир «Большого шлема» 2017 года пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января, сообщает «Сегодня».

По сравнению с 2016 годом общий призовой фонд вырос на 14%.

Победители Открытого чемпионата Австралии в мужском и женском одиночных разрядах получат по $2,68 млн., финалисты – по $1,34 млн.

Игроки, уступившие в первом круге Australian Open 2017 года, получат по $36 тысяч.

Фото: tennisplanet.me