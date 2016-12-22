Индийского фаната арестовали за ношение футболки игрока Пакистана
22/12/2016 17:04
Чоудхури был одет в футболку пакистанской звезды
21-летний индийский болельщик Рипон Чоудхури был арестован в городе Хаилаканди, где он наблюдал на трибунах за матчем местного турнира по крикету
Чоудхури разозлил местную националистическую группировку тем, что был одет в футболку пакистанской звезды крикета Шахида Африди, сообщает «Сегодня».
Анонимный источник в полиции сообщил, что на юношу была подана жалоба, после чего его арестовали, но сразу же выпустили под залог.
Шахид Африди узнал об инциденте и назвал его позорным.
«Это позор – арестовывать болельщика за ношение футболки. Такие вещи не устраивают в цивилизованных странах», – сказал Африди.
В январе 2016 года пакистанский болельщик был арестован на матче по крикету за то, что размахивал флагом Индии.
Индо-пакистанский конфликт длится с 1947 года из-за спора о принадлежности региона Кашмир.
Фото: eurosport.com
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
20:55
|
20:50
|
20:32
|
20:28
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0