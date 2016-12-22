Месси уедет в Китай

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси поставил жесткие условия своему клубу
Футболист готов уехать в Китай, куда Месси зовут зарабатывать огромные деньги, сообщает «РБК-Украина».
Но Месси останется в Каталонии, если «Барса» исполнит его требования по финансам.
Напомним, ранее в клубе сказали, что с Месси будет подписан новый контракт в начале следующего года. Действующий договор действителен до 2018 года.
Китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» предложил платить Месси 100 миллионов евро в год.
Фото: «РБК-Украина».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
17:29
|
17:19
|
17:10
Киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича
|
17:04
США включили крупнейший китайский онлайн-ритейлер в черный список
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0