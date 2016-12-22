Месси уедет в Китай

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси поставил жесткие условия своему клубу

Футболист готов уехать в Китай, куда Месси зовут зарабатывать огромные деньги, сообщает «РБК-Украина».

Но Месси останется в Каталонии, если «Барса» исполнит его требования по финансам.

Напомним, ранее в клубе сказали, что с Месси будет подписан новый контракт в начале следующего года. Действующий договор действителен до 2018 года.

Китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» предложил платить Месси 100 миллионов евро в год.

Фото: «РБК-Украина».