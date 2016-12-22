Украинский нападающий уезжает в Турцию
22/12/2016 13:15
Селезнев станет игроком команды с 1 января 2017 года
Украинский нападающий Евгений Селезнев сумел договориться о контракте с турецким клубом «Карабюкспором»
На днях форвард сборной Украины отправился в Турцию, где вел переговоры о подписании контракта с «Карабюкспором», сообщает «РБК-Украина».
Общение с боссами клуба прошло успешно и вскоре Селезнев подпишет договор на 2,5 года.
Украинец станет игроком команды с 1 января 2017 года.
Напомним, Селезнев последние полгода провел в донецком «Шахтере», где не смог закрепиться в основе, после чего решил покинуть донецкий клуб.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Евгений Селезнев, футбол, Турция
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