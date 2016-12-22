Украинский нападающий уезжает в Турцию

Украинский нападающий Евгений Селезнев сумел договориться о контракте с турецким клубом «Карабюкспором»

На днях форвард сборной Украины отправился в Турцию, где вел переговоры о подписании контракта с «Карабюкспором», сообщает «РБК-Украина».

Общение с боссами клуба прошло успешно и вскоре Селезнев подпишет договор на 2,5 года.

Украинец станет игроком команды с 1 января 2017 года.

Напомним, Селезнев последние полгода провел в донецком «Шахтере», где не смог закрепиться в основе, после чего решил покинуть донецкий клуб.

Фото: «РБК-Украина».