Украина закончила год на 30-м месте в рейтинге ФИФА

Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных

В топ-30 произошло лишь одно изменение по сравнению с ноябрем, сообщает «Сегодня».

Сборная Ирана обошла Украину.

Наша команда завершила год на 30-м месте.

Сборная России – 56-я в рейтинге и это антирекорд для команды.

Лидером осталась команда Аргентины, в первой десятке также – Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Фото: сайт ФК «Металлист».