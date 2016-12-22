Украина закончила год на 30-м месте в рейтинге ФИФА

Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных
В топ-30 произошло лишь одно изменение по сравнению с ноябрем, сообщает «Сегодня».
Сборная Ирана обошла Украину.
Наша команда завершила год на 30-м месте.
Сборная России – 56-я в рейтинге и это антирекорд для команды.
Лидером осталась команда Аргентины, в первой десятке также – Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.
Фото: сайт ФК «Металлист».
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