В Бундеслиге судья отдала результативный пас (ВИДЕО)
22/12/2016 19:02
Арбитр случайно ассистировала в голевой атаке
Немецкая арбитр Бибиана Штайнхаус случайно ассистировала в голевой атаке в матче второй Бундеслиги между «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт»
Берлинцы выбивали мяч подальше, но на пути оказалась судья, и отдала в итоге оригинальный голевой пас, сообщает «Сегодня».
Бибиане пришлось выслушать гневную тираду от Феликса Крооса, ведь этот «ассист» стоил «Юниону» победы.
Матч завершися вничью – 1:1.
Видео: Bundesliga.
Фото: volgograd-fc.ru
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Теги: футбол, Бундеслига, арбитр
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