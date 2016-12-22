В Бундеслиге судья отдала результативный пас (ВИДЕО)

Немецкая арбитр Бибиана Штайнхаус случайно ассистировала в голевой атаке в матче второй Бундеслиги между «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт»

Берлинцы выбивали мяч подальше, но на пути оказалась судья, и отдала в итоге оригинальный голевой пас, сообщает «Сегодня».

Бибиане пришлось выслушать гневную тираду от Феликса Крооса, ведь этот «ассист» стоил «Юниону» победы.

Матч завершися вничью – 1:1.

Видео: Bundesliga.

Фото: volgograd-fc.ru