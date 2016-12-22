Украинский боксер будет драться за пояс WBC Silver
22/12/2016 16:03
Хитрова ждет 10-раундовый бой за вакантный пояс WBC Silve
28-летний украинский боксер среднего веса Евгений Хитров (14-0, 12 КО) начнет 2017 год участием в масштабном боксерском шоу 14 января в Бруклине (США)
Главным событием которого станет объединительный поединок в суперсредней категории между Джеймсом Дигейлом и Баду Джеком, сообщат «Сегодня».
Хитрова ждет 10-раундовый бой за вакантный пояс WBC Silver против небитого американца Имманувеля Алима (16-0-1, 9 КО).
Фото: «Сегодня».
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Теги: Евгений Хитров, бокс, США, WBC
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