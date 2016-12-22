Трансферная зима

Для кого-то зима - это возможность съездить в отпуск в теплые края, для кого-то - период праздников и подарков, а для футбольного Мира, это еще и возможность хорошенько заработать на переходах из одного клуба в другой.

Прежде всего, в периоды трансферной деятельности команд, больше остальных суетятся агенты, представляющие интересы того или иного игрока. Ведь для них трансфер своего подопечного, является основным видом заработка.

Иногда агенты игроков специально запускают в информационное пространство слухи о возможных перемещениях своих клиентов из клуба в клуб. В основном, это делается для того, чтобы выбить контракт от действующего клуба на более выгодных условиях, а за переподписание договора агент также имеет свои комиссионные.

Итак, переходим к самому главному обсуждению последних слухов, сплетен и пересудов. Практически решен вопрос ухода Дракслера из Вольфсбурга, с этим согласились все стороны: сам игрок желает этого, руководство готово его продать и интерес со стороны других клубов имеется. На 90 % решен вопрос переезда в Китай бразильского полузащитника Оскара, об этом сообщил сам игрок. Эта продажа может стать рекордной исходящей сделкой для Челси, Шанхай Теллэйс, готов расстаться с 60 миллионами фунтов.

Недавно появлялась информация о Верратти, в котором есть заинтересованность Челси, Хамес Родригес также заинтересовал «пенсионеров». Проблема этих переходов заключается в том, что права на них принадлежат зажиточным клубам – ПСЖ и Реалу соответственно. МЮ и Ман. Сити нацелились на покупку лучшего футболиста Франции 2016 года – Антуана Гризманна, цена вопроса составит порядка 100 миллионов евро.

Защитник сборной Швеции Виктор Нильссон-Линделоф, по слухам, пользуется интересом сразу нескольких ТОП клубов, таких как МЮ и Челси. По информации издания Record, Синие готовы заплатить за 22-летнего футболиста € 30 млн, прописанные в его договоре.

По последней информации, Тайсон намеревается вернуться в Бразилию и уже успел сделать заявление: в случае, если его не отпустят сейчас, он не будет подписывать новый контракт и подпишет с Интернасионалем предварительное соглашение, а по окончанию контрактных обязательств с донецким клубом, которые истекают через год, уедет на родину.

Однако, по мнению многих специалистов январское трансферное окно не представляет собой эффективный период для продуманных и качественных приобретений в виду временной сжатости и часто спекулятивных цен на рынке.