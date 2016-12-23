У России забрали Кубок мира по конькобежному спорту
23/12/2016 07:19
ISU перенес заключительный этап Кубка мира из Челябинска
Международный союз конькобежцев (ISU) перенес заключительный этап Кубка мира из Челябинска, следуя рекомендациям МОК после доклада независимой комиссии ВАДА
«Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК», – сказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, сообщает «Сегодня».
МОК в начале декабря объявил, что продлил санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления».
Санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о массовом применении допинга в России.
Заключительный этап Кубка мира-2016/17 должен был пройти в Челябинске 10-12 марта.
Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.
Ранее стало известно, что в Тюмени отменен этап Кубка мира по биатлону.
Фото: PHL
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Теги: ISU, Россия, кубок мира
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