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Спорт

«Кременчук» всухую разбил «Дженералз»

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Ведя в счете 10:0 после, «Кременчук» сбавил обороты

Ведя в счете 10:0 после, «Кременчук» сбавил обороты

«Кременчук» вышел вперед уже на второй минуте встречи благодаря году Владислава Гаврика 

Несмотря на пропущенную шайбу в дебюте, «Дженералз» попытались выровнять игру, но хватило подопечных Александра Сеуканда всего на 10 минут, сообщает «Сегодня».

В середине периода Виталий Кирющенков удвоил преимущество «Кременчука», а еще через пару минут Андрей Башко реализовал численное большинство и довел счет до 3:0.

Во втором периоде зрители увидели еще семь шайб, влетевшие в ворота «Дженералз». Дубль оформил Максим Слыш, свою вторую шайбу в матче забросил Владислав Гаврик, а еще по разу отметились Алексей Янишевский, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко и Илья Коренчук.

Ведя в счете 10:0 после двух периодов, «Кременчук» заметно сбавил обороты в третьем. Как итог – только две заброшенные шайбы, авторами которых стали Дмитрий Игнатенко и Владислав Гаврик. Последний, к слову, оформил хет-трик. Отметим первый шатаут Олега Петрова в сезоне.

«Дженералз» – «Кременчук» – 0:12 (0:3, 0:7, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Гаврик (Гниденко, Кирющенков), 01:04, 0:2 – Кирющенков, 11:58, 0:3 – Башко (Коренчук, Слыш), 14:29-бол, 0:4 – Янишевский (Петранговский), 22:38, 0:5 – Чернышенко (Петранговский), 26:15, 0:6 – Слыш, 27:16, 0:7 – Гриценко (Слыш), 27:58, 0:8 – Коренчук (Башко), 32:07-бол, 0:9 – Слыш (Гриценко, Коренчук), 36:24, 0:10 – Гаврик (Гниденко), 37:57-бол, 0:11 – Игнатенко (Исаенко, Гниденко), 54:57, 0:12 – Гаврик (Исаенко, Гниденко), 58:46-бол.

«Дженералз»: Дорош (Позынич); Татаренко-Скрипец, Еловиков-Костюк-Овчинников, Боевых-Порупа, Н.Дворник-А.Дворник-И.Дворник, Шапиро-Коржилецкий, Черемнов-Крикун-Орлов.

«Кременчук»: Петров (Захарченко); Башко-Дегтярев, Коренчук-Гриценко-Слыш, Исаенко-Игнатенко, Гаврик-Гниденко-Кирющенков, Варивода-Романенко, Луговой-Чернышенко-Петранговский, Мельников-Савицкий, Бойков-Янишевский-Чорный.

Фото: uhl.com.ua

 

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Теги: Кременчук, Дженералз, хоккей, УХЛ

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