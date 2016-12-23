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Игрок «Динамо» получил перелом

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Марокканец пропустит от 4 до 6 недель

Марокканец пропустит от 4 до 6 недель

Полузащитник французской «Ниццы» и сборной Марокко Юнес Беланда травмировался в гостевом поединке французской Лиги 1 против «Бордо» (0:0)

В компенсированное время отчетной встречи 26-летний атакующий хавбек, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», был удален, сообщает «Сегодня».

После матча Беланда прошел углубленное медобследование, которое выявило у него перелом пальца ноги.

Марокканец пропустит от 4 до 6 недель.

В текущем сезоне Беланда отыграл за «Ниццу» во всех турнирах 21 матч, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

ФотоPHL

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Теги: Юнес Беланда, Ницца, перелом, футбол, динамо

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