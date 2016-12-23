Экс-чемпион мира по боксу избил мать и подрезал брата
23/12/2016 12:38
Спадафора был арестован полицией Питтсбурга по обвинению в домашнем насилии
Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF в легком весе американец Пол Спадафора был арестован полицией Питтсбурга по обвинению в домашнем насилии
Спадафору обвиняют в том, что он нанес ножевые ранения своему брату и избил свою мать, сообщает «Сегодня».
Это уже далеко не первые проблемы с законом у Пола Спадафоры, и он уже даже отбыл двухлетний тюремный срок за то, что ранил свою девушку выстрелом из пистолета.
Фото: PHL.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
14:03
|
14:02
|
13:52
|
13:49
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0