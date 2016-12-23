Клуб Бойко уволил тренера

Главный тренер «Малаги» Хуанде Рамос покидает клуб
Владелец испанской команды Абдулла Аль-Тани попрощался с Рамосом и поблагодарил его за работу, сообщает «Сегодня».
«Спасибо вам огромное, сеньор Хуанде Рамос! Я ценю вашу честность и уважаю ваше решение. Всего вам самого наилучшего», – написал Аль-Тани в социальной сети Twitter.
На официальном сайте клуба нет информации об увольнении главного тренера.
Рамос возглавил «Малагу» перед стартом нынешнего сезона. После 16 туров команда идет на 11-м месте в таблице, набрав 21 очко.
В составе «Малаги» выступает вратарь сборной Украины Денис Бойко. Он играл под руководством Рамоса еще в днепровском «Днепре».
Фото: twitter.com/ANAALThani.
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Теги: Малага, Испания, Хуанде Рамос, Бойко
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