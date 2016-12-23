Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на ринг

Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри, сообщает «Сегодня».

По словам Питера Фьюри, его племянник тренируется каждый день в Манчестере, находится в позитивном настроении и «вернется на ринг еще сильнее, чем раньше».

Напомним, Фьюри отобрал у Владимира Кличко чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO, IBO. После этого британец попался на употреблении допинга, а также наркотиков. Он был лишен всех титулов и боксерской лицензии.

По последним данным он проходил лечение от наркозависимости и депрессии.

Фото: bbc.co.uk.