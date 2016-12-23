Полузащитник «Динамо» травмировался во время отпуска
23/12/2016 08:55
Игра в теннисбол с футболистами «Шахтера» закончилась мышечным повреждением
Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев, выступающий на правах аренды за одесский «Черноморец», получил травму на отдыхе в Констанце на Сейшельских островах
Игра в теннисбол с тремя футболистами «Шахтера» закончилась для Влада мышечным повреждением, которое он уже оперативно залечивает, сообщает «Сегодня».
«Поиграл один в теннисбол...» – грустно сообщил Калитвинцев.
В текущем сезоне Калитвинцев провел за одесский клуб 12 матчей в чемпионате Украины.
Фото: Instagram
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Калитвинцев, динамо, травма, футбол
Последние новости
|
11:15
|
11:04
|
10:37
В 2016 году запущены международные стандарты приватизации - отчет Фонда госимущества
|
10:31
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0