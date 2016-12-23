Полузащитник «Динамо» травмировался во время отпуска

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев, выступающий на правах аренды за одесский «Черноморец», получил травму на отдыхе в Констанце на Сейшельских островах

Игра в теннисбол с тремя футболистами «Шахтера» закончилась для Влада мышечным повреждением, которое он уже оперативно залечивает, сообщает «Сегодня».

«Поиграл один в теннисбол...» – грустно сообщил Калитвинцев.

В текущем сезоне Калитвинцев провел за одесский клуб 12 матчей в чемпионате Украины.

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