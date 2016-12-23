ФИФА может отправить «Днепр» в Первую лигу
23/12/2016 09:58
Клубу дали срок до 18 января следующего года
Днепровский «Днепр» рискует покинуть Премьер-лигу, если не выплатит долги бывшему тренеру команды испанцу Хуанде Рамосу и его помощникам
ФФУ и «Днепр» получили соответствующее письмо-предупреждение от Международной Федерации футбола (ФИФА), сообщает «Сегодня».
Клубу дали срок до 18 января следующего года, иначе 31 января Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит вопрос о переводе «Днепра» в Первую лигу.
В нынешнем сезоне «Днепр» уже лишили шести очков за долги перед испанскими тренерами.
После 18-ти туров «Днепр» занимает предпоследнее место в турнирной таблице и рискует покинуть Премьер-лигу по спортивному принципу, вне зависимости от решения ФИФА.
Фото: «Сегодня».
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