ФИФА может отправить «Днепр» в Первую лигу

Днепровский «Днепр» рискует покинуть Премьер-лигу, если не выплатит долги бывшему тренеру команды испанцу Хуанде Рамосу и его помощникам

ФФУ и «Днепр» получили соответствующее письмо-предупреждение от Международной Федерации футбола (ФИФА), сообщает «Сегодня».

Клубу дали срок до 18 января следующего года, иначе 31 января Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит вопрос о переводе «Днепра» в Первую лигу.

В нынешнем сезоне «Днепр» уже лишили шести очков за долги перед испанскими тренерами.

После 18-ти туров «Днепр» занимает предпоследнее место в турнирной таблице и рискует покинуть Премьер-лигу по спортивному принципу, вне зависимости от решения ФИФА.

Фото: «Сегодня».