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Аникеев и Мотричко стали ЧУ по шашкам

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Победителями стали Юрий Аникеев и Виктория Мотричко

Победителями стали Юрий Аникеев и Виктория Мотричко

В Полтаве завершился чемпионат Украины по шашкам-100 в классической программе, где победителями стали Юрий Аникеев и Виктория Мотричко 

Международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев, уверенно пройдя всю дистанцию чемпионата, стал чемпионом страны в седьмой раз, сообщает «УНИАН».

На два очка от него отстал коллега по сборной Украины - Артем Иванов из Днепра. Сюрпризом стало третье место на турнире молодого спортсмена из Винницы Василия Пикиняра. Одесская шашистка Виктория Мотричко в пятый раз выиграла чемпионат Украины. Титулованная одесситка завоевала свое четвертое подряд «золото» чемпионата Украины по международным шашкам с классическим контролем времени.

Ее основным соперником в течение всего турнира была международный гроссмейстер Ольга Балтажи.

В личной встрече Мотричко победила.В итоге Ольга Балтажи попробовала рискнуть в последней партии и...заняла лишь четвертое место. Серебряным призером, в итоге, стала международный гроссмейстер Людмила Литвиненко из Запорожья. Бронза - у Лидии Олексеенко из Харькова.

Это уже пятый чемпионский титул Виктории (2006 год, 2013-2016 годы). Есть в ее активе «серебро» (2010 год) и две «бронзы» чемпионата Украины (2011-2012 годы).

В ближайшие дни в Полтаве также пройдут чемпионаты Украины по игры в быстрые шашки и блицу.

Фото: shashki.com.

 

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Теги: шашки, Полтава, чемпионат, Украина

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