Суперкубок Италии. Ювентус – Милан. Анонс

Уже не впервые Суперкубок Италии пройдет на выезде в Катаре разыграют между собой почетный приз гранды итальянского футбола – старая синьора (Ювентус) и россо-нери (Милан).

Уже не впервые Суперкубок Италии пройдет на выезде в Катаре разыграют между собой почетный приз гранды итальянского футбола – старая синьора (Ювентус) и россо-нери (Милан).

В Дохе будут завершать футбольный 2016 год итальянцы, это уже третий раз подряд в Азии и во второй раз в столице солнечного Катара – Дохе.

Последний трофей Милана был добыт пять с половиной лет назад, было это еще летом 2011 года матч проходил в Пекине и тогда был повержен Интер. С приходом Винченцо Монтеллы на пост главного тренера россо-нери, стали видны некоторые подвижки в сторону улучшения качества игры и что еще более важно результата игр. Потому что как говорится: игра забывается, а результат остается.

А что насчет Ювентуса? А здесь все без изменений они как были, так и остаются главной ударной силой Италии и по большом счету не имеют серьезных конкурентов на внутренней арене.

Цифры и факты

- Матч состоится на стадионе вместимостью 13 тысяч зрителей имениДжассима бин Хамада.

- Этот поединок станет 600-м для вратаря Ювентуса – Джанлуиджи Буффона.

- В финале Кубка Италии, который был сыгран в мае 2016-го года, бьянко-нери обыграли своего сегодняшнего противника, благодаря голу Альваро Мораты забитого в компенсированное арбитром время.

- Во время последней встречи Ювентуса и Милана в рамках Суперкубка Италии в 2003-м году. Триумф праздновали туринцы, переиграв соперника в серии послематчевых пенальти.

Прогноз

Ювентус подходит к матчу абсолютным фаворитом, Милан оказывается в роли догоняющего, но как бывает именно такие стартовые позиции по ходу встречи могут перевернутся наоборот.