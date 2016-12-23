Суперкубок Италии. Ювентус – Милан. Анонс

Уже не впервые Суперкубок Италии пройдет на выезде в Катаре разыграют между собой почетный приз гранды итальянского футбола – старая синьора (Ювентус) и россо-нери (Милан).
Уже не впервые Суперкубок Италии пройдет на выезде в Катаре разыграют между собой почетный приз гранды итальянского футбола – старая синьора (Ювентус) и россо-нери (Милан).
В Дохе будут завершать футбольный 2016 год итальянцы, это уже третий раз подряд в Азии и во второй раз в столице солнечного Катара – Дохе.
Последний трофей Милана был добыт пять с половиной лет назад, было это еще летом 2011 года матч проходил в Пекине и тогда был повержен Интер. С приходом Винченцо Монтеллы на пост главного тренера россо-нери, стали видны некоторые подвижки в сторону улучшения качества игры и что еще более важно результата игр. Потому что как говорится: игра забывается, а результат остается.
А что насчет Ювентуса? А здесь все без изменений они как были, так и остаются главной ударной силой Италии и по большом счету не имеют серьезных конкурентов на внутренней арене.
Цифры и факты
- Матч состоится на стадионе вместимостью 13 тысяч зрителей имениДжассима бин Хамада.
- Этот поединок станет 600-м для вратаря Ювентуса – Джанлуиджи Буффона.
- В финале Кубка Италии, который был сыгран в мае 2016-го года, бьянко-нери обыграли своего сегодняшнего противника, благодаря голу Альваро Мораты забитого в компенсированное арбитром время.
- Во время последней встречи Ювентуса и Милана в рамках Суперкубка Италии в 2003-м году. Триумф праздновали туринцы, переиграв соперника в серии послематчевых пенальти.
Прогноз
Ювентус подходит к матчу абсолютным фаворитом, Милан оказывается в роли догоняющего, но как бывает именно такие стартовые позиции по ходу встречи могут перевернутся наоборот.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги:
Последние новости
|
12:06
|
11:58
|
11:48
|
11:46
После «Боярышника» россияне перешли на антифриз, есть умершие
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0