Итальянский футболист побил рекорд 79-летней давности

Нападающий итальянского «Дженоа» Пьетро Пеллегри стал самым молодым футболистом в истории Серии А

Форвард вышел на замену на 88-й минуте выездной встречи 18-го тура чемпионата Италии против «Торино» (0:1) в возрасте 15 лет 9 месяцев и 5 дней, сообщает «Сегодня».

Предыдущее достижение принадлежало игроку «Ромы» Амедео Амадеи, который 2 мая 1937 года появился на поле в матче чемпионата Италии, будучи на один день старше Пеллегри.

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