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Спорт

Хорватский нападающий покидает «Шахтер»

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Эдуардо да Силва перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года

Эдуардо да Силва перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года

Хорватский нападающий «Шахтера» Эдуардо покидает команду

«Шахтер» благодарит Эдуардо за годы, проведенные в команде, за огромный вклад в достижения клуба, желает ему успехов, новых футбольных и жизненных побед!», – говорится в сообщении на официальном сайте «Шахтера», сообщает «Сегодня».

Эдуардо да Силва перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года.

В дебютном сезоне Дуду стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов, его голы помогли «оранжево-черным» обыграть «Арсенал» и «Рому» и выйти в четвертьфинал турнира. Точный удар хорвата принес дончанам победу в финале Кубка Украины – 2011.

Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» восемь трофеев.

В сезоне - 2014/15 нападающий выступал за бразильский клуб «Фламенго».

В 2015 году Эдуардо вернулся в «Шахтер» и провел свой самый сильный сезон за «оранжево-черных». На его счету важнейшие голы в плей-офф Лиги Европы, Премьер-лиге и Кубке Украины (18 мячей во всех турнирах).

В итоговом голосовании болельщики назвали Эдуардо лучшим игроком сезона – 2015/16.

В общей сложности хорватский форвард провел за «горняков» 173 матча и забил 57 мячей. Он четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.

Фото: shakhtar.com

 

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Теги: Эдуардо да Силва, Шахтер, футбол

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