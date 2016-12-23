Хорватский нападающий покидает «Шахтер»
23/12/2016 12:56
Эдуардо да Силва перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года
Хорватский нападающий «Шахтера» Эдуардо покидает команду
«Шахтер» благодарит Эдуардо за годы, проведенные в команде, за огромный вклад в достижения клуба, желает ему успехов, новых футбольных и жизненных побед!», – говорится в сообщении на официальном сайте «Шахтера», сообщает «Сегодня».
Эдуардо да Силва перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года.
В дебютном сезоне Дуду стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов, его голы помогли «оранжево-черным» обыграть «Арсенал» и «Рому» и выйти в четвертьфинал турнира. Точный удар хорвата принес дончанам победу в финале Кубка Украины – 2011.
Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» восемь трофеев.
В сезоне - 2014/15 нападающий выступал за бразильский клуб «Фламенго».
В 2015 году Эдуардо вернулся в «Шахтер» и провел свой самый сильный сезон за «оранжево-черных». На его счету важнейшие голы в плей-офф Лиги Европы, Премьер-лиге и Кубке Украины (18 мячей во всех турнирах).
В итоговом голосовании болельщики назвали Эдуардо лучшим игроком сезона – 2015/16.
В общей сложности хорватский форвард провел за «горняков» 173 матча и забил 57 мячей. Он четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.
Фото: shakhtar.com
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Теги: Эдуардо да Силва, Шахтер, футбол
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