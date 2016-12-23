МОК открыл дела по 28 российским участникам Олимпиады-2014

Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи

«На данный момент мы не можем дать более подробную информацию. Она последует в установленном порядке», – говорится в пресс-релизе МОК, сообщает «Сегодня».

Международный олимпийский комитет повторно проверит все пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере, 2012 года в Лондоне и 2014-го в Сочи.

Фото: ВВС.