МОК открыл дела по 28 российским участникам Олимпиады-2014
23/12/2016 13:19
МОК повторно проверит все пробы российских спортсменов
Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи
«На данный момент мы не можем дать более подробную информацию. Она последует в установленном порядке», – говорится в пресс-релизе МОК, сообщает «Сегодня».
Международный олимпийский комитет повторно проверит все пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере, 2012 года в Лондоне и 2014-го в Сочи.
Фото: ВВС.
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