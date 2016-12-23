МОК устроит охоту на российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) выйдет за пределы отчета главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена и повторно проанализирует все образцы допинг-проб всех российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2014 и 2012 годов

Об этом заявил президент МОК Томас Бах, сообщает «Сегодня».

Ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого на различных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх.

«Это является непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК будет выходить за рамки выводов отчета Макларена путем повторного анализа всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи (ОИ-2014), а также всех, кто принимал участие в Олимпийских играх в Лондоне (ОИ-2012)», – приводятся слова Баха в релизе МОК.

Фото: «Сегодня».