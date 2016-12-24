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«Динамо» прощается с двумя легионерами

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Ахиссан подписал контракт с киевлянами летом этого года

Ахиссан подписал контракт с киевлянами летом этого года

Ивуарийский полузащитник Жуниор Ахиссан и его соотечественник защитник Седрик Гогуа покидают «Динамо»

Ахиссан подписал контракт с киевлянами летом этого года и провел 8 матчей (1 гол) за команду U-21, сообщает «Сегодня».

Успел Жуниор сыграть и за основу «Динамо» в товарищеском матче против «Милсами».

Гогуа прибыл в «Динамо» на просмотр в сентябре, сразу после того, как был разорван его контракт с «Партизаном». Три месяца провел в Киеве Седрик, все это время тренировавшийся с командой, а так же сыгравший в товарищеском матче с «Милсами».

Покинуть команду может украинский полузащитник Сергей Мякушко. Пока речь идет об аренде футболиста, который в этом сезоне не сыграл ни одного матча за основу «Динамо», но забил 13 мячей за молодежную команду в чемпионате U-21.

В сезоне 2014/15 Мякушко уже покидал «Динамо» и выступал на правах аренды за «Говерлу». Вернувшись в Киев, он так и не смог отвоевать себе место в первой команде, преимущественно выступая за дублирующий состав.

Фото: ФК «Динамо».

 

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Теги: динамо, легионеры, футбол

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