Стало известно количество допинга у Поветкина
24/12/2016 12:16
Доза допинга в пробе Поветкина составила 10 пикограмм
В допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина обнаружено ничтожно малое количество остарина
«Доза запрещенного вещества в пробе Александра составила 10 пикограмм, это ничтожно малое количество», – сообщает знакомый с ситуацией человек, сообщает «Сегодня».
Ранее Андрей Рябинский заявил, что команда российского боксера отправила заявку на вскрытие допинг-пробы «Б» спортсмена.
Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Стиверном.
В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.
В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.
Фото: PHL.
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