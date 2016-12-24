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Стало известно количество допинга у Поветкина

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Доза допинга в пробе Поветкина составила 10 пикограмм

Доза допинга в пробе Поветкина составила 10 пикограмм

В допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина обнаружено ничтожно малое количество остарина

«Доза запрещенного вещества в пробе Александра составила 10 пикограмм, это ничтожно малое количество», – сообщает знакомый с ситуацией человек, сообщает «Сегодня».

Ранее Андрей Рябинский заявил, что команда российского боксера отправила заявку на вскрытие допинг-пробы «Б» спортсмена.

Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Стиверном.

В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.

В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.

Фото: PHL.

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Теги: допинг, бокс, Поветкин

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