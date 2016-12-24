Тренер-коррупционер возглавил «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» официально объявил о назначении 62-летнего Сэма Эллардайса на пост главного тренера

Контракт рассчитан на два с половиной года, сообщает «Сегодня».

Пост главного тренера «орлов» стал вакантным в четверг, когда было объявлено о расставании с Аланом Пардью.

Последним местом работы Эллардайса была сборная Англии, пост наставника которого он покинул в сентябре из-за коррупционного скандала, в котором он оказался замешан.

В последних 11 матчах английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» одержал лишь одну победу и в таблице располагаются на 17-й строчке.

Эллардайс – первый тренер, поработавший с шестью клубами АПЛ.

Он работал с «Болтоном», «Ньюкасл Юнайтед», «Блэкберном», «Вест Хэм Юнайтед» и «Сандерлендом».

Фото: twitter.com/CPFC