Тренер-коррупционер возглавил «Кристал Пэлас»
24/12/2016 13:19
Эллардайс – первый тренер, поработавший с шестью клубами АПЛ
«Кристал Пэлас» официально объявил о назначении 62-летнего Сэма Эллардайса на пост главного тренера
Контракт рассчитан на два с половиной года, сообщает «Сегодня».
Пост главного тренера «орлов» стал вакантным в четверг, когда было объявлено о расставании с Аланом Пардью.
Последним местом работы Эллардайса была сборная Англии, пост наставника которого он покинул в сентябре из-за коррупционного скандала, в котором он оказался замешан.
В последних 11 матчах английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» одержал лишь одну победу и в таблице располагаются на 17-й строчке.
Эллардайс – первый тренер, поработавший с шестью клубами АПЛ.
Он работал с «Болтоном», «Ньюкасл Юнайтед», «Блэкберном», «Вест Хэм Юнайтед» и «Сандерлендом».
Фото: twitter.com/CPFC
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Теги: Эллардайс, АПЛ, футбол, Кристал Пэлас
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