У игрока «Атлетика» обнаружили рак

У защитника «Атлетика» Ерая Альвареса диагностирован рак яичек
21-летнему футболисту необходима операция, сообщает «Сегодня».
По словам президента клуба из Бильбао Хосу Уррутии, вероятно, она будет сделана на следующей неделе.
Опухоль в правом яичке футболиста была обнаружена в результате медицинских обследований, которые прошел Альварес из-за возникшего в последние дни дискомфорта.
В текущем сезоне Альварес провел за «Атлетик» 10 матчей (девять в стартовом составе) в испанской Примере.
Фото: athletic-club.eus
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