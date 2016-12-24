У игрока «Атлетика» обнаружили рак

У защитника «Атлетика» Ерая Альвареса диагностирован рак яичек

21-летнему футболисту необходима операция, сообщает «Сегодня».

По словам президента клуба из Бильбао Хосу Уррутии, вероятно, она будет сделана на следующей неделе.

Опухоль в правом яичке футболиста была обнаружена в результате медицинских обследований, которые прошел Альварес из-за возникшего в последние дни дискомфорта.

В текущем сезоне Альварес провел за «Атлетик» 10 матчей (девять в стартовом составе) в испанской Примере.

Фото: athletic-club.eus