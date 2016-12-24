Английского футболиста обвиняют в совершении 1260 ставок
24/12/2016 16:30
Бартон обвиняется в совершении 1260 ставок в букмекерских конторах
Полузащитник «Бернли» Джоуи Бартон не успел провести свой первый матч после возвращения в английскую команду, а Футбольная ассоциация Англии (ФА) уже открыла дисциплинарное дело в отношении него
34-летний англичанин обвиняется в совершении 1260 ставок в букмекерских конторах в период с 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 года, сообщает «Сегодня».
У игрока есть время до 5 января дать объяснения по поводу этого.
Ранее в этом сезоне Бартон выступал за «Селтик», и Футбольная ассоциация Шотландии дисквалифицировала игрока на один матч за совершение 44 ставок на футбольные матчи в период с 1 июля по 15 сентября.
Напомним, в прошлом месяце полузащитник «Ньюкасла» Джек Колбэк был оштрафован на 25 тысяч фунтов стерлингов за игру на тотализаторе.
Фото: «Сегодня».
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