Футболист потерял память после столкновения головами (ВИДЕО)
24/12/2016 17:33
Жиньяк получил удар в затылок во время борьбы за мяч
Форвард мексиканского «Тигрес» и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк был госпитализирован прямо со стадиона
Инцидент произошел во втором тайме финала Апертуры между «Тигрес» и «Америкой», сообщает «Сегодня».
Андре-Пьер Жиньяк получил удар в затылок во время борьбы за мяч, после чего упал и не поднялся на ноги.
Со стадиона француз был доставлен в госпиталь, где врачи диагностировали у него потерю памяти. Серьезность травмы Жиньяка станет известна не ранее, чем через сутки.
Жиньяк выступает за «Тигрес» с 2015 года. Первый финальный матч «Америка» – «Тигрес» завершился со счетом 1:1. Жиньяк забил единственный гол «тигров».
Видео: Univision Deportes.
Фото: PHL
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Теги: футбол, память, Андре-Пьер Жиньяк
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Футболист потерял память после столкновения головами (ВИДЕО)
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