Футболист потерял память после столкновения головами (ВИДЕО)

Форвард мексиканского «Тигрес» и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк был госпитализирован прямо со стадиона

Инцидент произошел во втором тайме финала Апертуры между «Тигрес» и «Америкой», сообщает «Сегодня».

Андре-Пьер Жиньяк получил удар в затылок во время борьбы за мяч, после чего упал и не поднялся на ноги.

Со стадиона француз был доставлен в госпиталь, где врачи диагностировали у него потерю памяти. Серьезность травмы Жиньяка станет известна не ранее, чем через сутки.

Жиньяк выступает за «Тигрес» с 2015 года. Первый финальный матч «Америка» – «Тигрес» завершился со счетом 1:1. Жиньяк забил единственный гол «тигров».

Видео: Univision Deportes.

Фото: PHL