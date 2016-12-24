МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Футболист потерял память после столкновения головами (ВИДЕО)

0

Жиньяк получил удар в затылок во время борьбы за мяч

Жиньяк получил удар в затылок во время борьбы за мяч

Форвард мексиканского «Тигрес» и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк был госпитализирован прямо со стадиона

Инцидент произошел во втором тайме финала Апертуры между «Тигрес» и «Америкой», сообщает «Сегодня».

Андре-Пьер Жиньяк получил удар в затылок во время борьбы за мяч, после чего упал и не поднялся на ноги.

Со стадиона француз был доставлен в госпиталь, где врачи диагностировали у него потерю памяти. Серьезность травмы Жиньяка станет известна не ранее, чем через сутки.

Жиньяк выступает за «Тигрес» с 2015 года. Первый финальный матч «Америка» – «Тигрес» завершился со счетом 1:1. Жиньяк забил единственный гол «тигров».

Видео: Univision Deportes.

Фото: PHL

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: футбол, память, Андре-Пьер Жиньяк

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Полузащитник «Динамо» травмировался во время отпуска

Полузащитник «Динамо» травмировался во время отпуска

"> Чешская теннисистка пропустит три месяца после ножевого ранения

Чешская теннисистка пропустит три месяца после ножевого ранения

"> Призерка Олимпиады-2014 находится без сознания

Призерка Олимпиады-2014 находится без сознания

"> Футболистка вынесла с поля травмированную соперницу

Футболистка вынесла с поля травмированную соперницу

Загрузка...

Последние новости

18:32

США распространили «санкции Магнитского» на все страны мира

17:59

Гитарист группы Status Quo Рик Парфитт скончался на 69-м году жизни ( Видео )

17:39

Во Львове состоялся форум польской общины на тему экономического положения в регионе.

17:33

Футболист потерял память после столкновения головами (ВИДЕО)

Читать все »

Последние статьи

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев »

Харьков

В Харьковской области на памятниках архитектуры появились охранные доски

В Харьковской области на памятниках архитектуры появились охранные доски »

Одесса

Депутата, учинившего в облсовете драку, не удалось снять с должности председателя комиссии

Депутата, учинившего в облсовете драку, не удалось снять с должности председателя комиссии »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.