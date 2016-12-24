Австралийские чиновники забраковали экс-игрока «Шахтера»

Бывший нападающий «Шахтера» Эдуардо согласовал переход в «Вестерн Сидней Уондерерс», однако трансфер заблокировали чиновники

Руководство «Вестерн Сидней Уондерерс» согласовало условия личного контракта с 33-летним Эдуардо и собиралось завершать сделку, но в ее ход вмешались представители Федерации футбола Австралии (ФФА), сообщает «Сегодня».

«Вестерн Сидней» уже имеет в своей заявке 5 легионеров, не обладающих австралийским гражданством, а потому для осуществления трансфера Эдуардо клубу было необходимо заручиться поддержкой ФФА, чтобы провести сделку по категории «игрока-гостя».

Однако чиновники Федерации отвергли такую возможность, отметив, что Эдуардо с их точки зрения не подпадает под игрока «высокого уровня, который не только привносит талант и имеет воздействие на развитие определенного клуба, но и способствует повышению уровня всего соревнования».

Фото: shakhtar.com