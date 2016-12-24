НБА. Лейкерс потерпел поражение от Орландо

Баскетболисты из Орладно в домашнем матче регулярного чемпионата НБА переиграли своих оппонентов из Лос-Анджелес Лейкерс.

Игра проходившая на паркете арены «Эмвей-центр», завершилась со счетом 109 на 90 в пользу хозяев. В составе Орландо Мэджик 25 очков набрал Элфрид Пейтон, а у гостей из Лос-Анджелеса наибольшее количество очков записал на свой счет Джордан Кларксон.

Центровой из России Тимофей Мозгов выступающий за Лейкерс, начал матч со стартовых минут матча и отыграл в общей сложности 24 минуты встречи. В его активе четыре очка и семь подборов.

Для «Лос-Анжелеса» этот проигрыш стал четвертым подряд.

В грядущих матчах регулярного чемпионата НБА «Лос-Анжелес Лейкерс» проведет встречу с соседями по городу Лос-Анжелес Клипперс (26 декабря), а Орландо будет принимать Мемфис (27 декабря).