Хавбек Вольфсбурга и сборной Германии Юлиан дракслер договорился с парижанами о долгосрочном трудовом соглашении.

Напомним, атакующий полузащитник присоединился к зелено-белым лету 2015-го года за сумму равную 36 миллионам евро. В составе Волков 23-летний футболист провел во всех турнирах 45 матчей, отметился 8-ю голами и 10-ю ассистами.

Как передает официальный сайт Вольфсбурга, Дракслер согласовал с Пари Сен-Жермен 4 - летний контракт, под которым он поставит подпись в случае успешного прохождения медицинского осмотра.

Финансовые условия сделки остаются неизвестными, однако ранее говорилось, что приобретение полузащитника Бундестим обойдется Красно-синим в 45-49 миллионов евро.

В текущем сезоне Дракслер сыграл за Вольфсбург во всех турнирах 14 матчей, записав на свой счет 2 результативные передачи.

Также по данным различных СМИ к Юлиану проявлял интерес лондонский Арсенал, но по всей видимости гонку за талантливого хавбека выиграл ПСЖ.