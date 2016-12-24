МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Дракслер отправляется в ПСЖ. Официально

0

Юлиан радостно едет покорят Париж

Юлиан радостно едет покорят Париж

Хавбек Вольфсбурга и сборной Германии Юлиан дракслер договорился с парижанами о долгосрочном трудовом соглашении.

Напомним, атакующий полузащитник присоединился к зелено-белым лету 2015-го года за сумму равную 36 миллионам евро. В составе Волков 23-летний футболист провел во всех турнирах 45 матчей, отметился 8-ю голами и 10-ю ассистами. 

Как передает официальный сайт Вольфсбурга, Дракслер согласовал с Пари Сен-Жермен 4 - летний контракт, под которым он поставит подпись в случае успешного прохождения медицинского осмотра. 

Финансовые условия сделки остаются неизвестными, однако ранее говорилось, что приобретение полузащитника Бундестим обойдется Красно-синим в 45-49 миллионов евро.

В текущем сезоне Дракслер сыграл за Вольфсбург во всех турнирах 14 матчей, записав на свой счет 2 результативные передачи.

Также по данным различных СМИ к Юлиану проявлял интерес лондонский Арсенал, но по всей видимости гонку за талантливого хавбека выиграл ПСЖ.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: футбол, трансфер, Вольфсбург, ПСЖ

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Челси хочет заполучить Верратти

Челси хочет заполучить Верратти

"> Дракслер может перейти в Арсенал

Дракслер может перейти в Арсенал

"> Гвардиола отказался от трансферов

Гвардиола отказался от трансферов

"> Отец Месси ведет переговоры с ПСЖ

Отец Месси ведет переговоры с ПСЖ

Загрузка...

Последние новости

19:25

Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

19:18

Дракслер отправляется в ПСЖ. Официально

18:36

Австралийские чиновники забраковали экс-игрока «Шахтера»

18:32

США распространили «санкции Магнитского» на все страны мира

Читать все »

Последние статьи

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Читать все »

Регионы

Одесса

Депутата, учинившего в облсовете драку, не удалось снять с должности председателя комиссии

Депутата, учинившего в облсовете драку, не удалось снять с должности председателя комиссии »

Запорожье

Запорожцы подверглись атаке мошенников: известен номер и способ (ФОТО)

Запорожцы подверглись атаке мошенников: известен номер и способ (ФОТО) »

Донбасс

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.