Победитель азиатской ЛЧ подозревается в договорных матчах

Победитель последнего розыгрыша Лиги чемпионов Азии южнокорейский футбольный клуб «Чонбук Хендэ Моторс» может быть отстранен от участия в следующем турнире из-за участия в договорных матчах
В сентябре команда была наказана лишением девяти очков в чемпионате Южной Кореи и оштрафована на 83 тысячи долларов, после того, как один из скаутов клуба был признан виновным в попытке подкупа футбольного арбитра в 2013 году, сообщает «Сегодня».
Азиатская футбольная конфедерация сразу же начала свое собственное расследование, это может привести к отстранению «Чонбук Хендэ Моторс» от Лиги чемпионов в течение одного года.
Фото: «Сегодня».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Чонбук Хендэ Моторс, Лига чемпионов, Азия, футбол, договорные матчи
Последние новости
|
10:27
В Грузии теперь не будут сажать в тюрьму за употребление марихуаны в малых дозах
|
09:52
|
09:47
Российский Ту-154 с военными, артистами и журналистами рухнул в Черное море
|
09:28
Премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0