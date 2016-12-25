Знаменитая гимнастка завершила карьеру
25/12/2016 09:52
Станюта выиграла пять серебряных и девять бронзовых медалей ЧМ
Многократная призерка чемпионатов мира белорусская гимнастка Мелитина Станюта завершила свою спортивную карьеру, выступив на финале детского международного конкурса по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank в Минске
Станюта призналась, что к выступлению на Baby Cup она готовилась давно, сообщает «Сегодня».
«Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала. Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена», – сказала Станюта.
Решение завершить карьеру далось 23-летней гимнастке непросто. Станюта не исключила, что в будущем может вернуться в художественную гимнастику, но уже в качестве тренера.
За свою карьеру Станюта выиграла пять серебряных и девять бронзовых медалей ЧМ, пять серебряных и пять бронзовых наград ЧЕ, медали Универсиады, Всемирных и Европейских игр.
Фото: Instagram
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Теги: Мелитина Станюта, гимнастика, карьера
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