Знаменитая гимнастка завершила карьеру

Многократная призерка чемпионатов мира белорусская гимнастка Мелитина Станюта завершила свою спортивную карьеру, выступив на финале детского международного конкурса по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank в Минске

Станюта призналась, что к выступлению на Baby Cup она готовилась давно, сообщает «Сегодня».

«Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала. Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена», – сказала Станюта.

Решение завершить карьеру далось 23-летней гимнастке непросто. Станюта не исключила, что в будущем может вернуться в художественную гимнастику, но уже в качестве тренера.

За свою карьеру Станюта выиграла пять серебряных и девять бронзовых медалей ЧМ, пять серебряных и пять бронзовых наград ЧЕ, медали Универсиады, Всемирных и Европейских игр.

Фото: Instagram