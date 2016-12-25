Самый нелюбимый клуб в Германии получит собственный стадион

Руководство «РБ Лейпцига» подписало договор о намерениях с владельцем «Ред Булл Арены» Микаэлем Кльмелем

Немецкий клуб, арендующий арену с 2010 года, заплатит 70 миллионов евро и станет владельцем спортивного объекта, сообщает «Сегодня».

В 2018 году «РБ Лейпциг» намерен заручиться поддержкой властей города и провести реконструкцию стадиона с увеличением вместимости с 42 500 до 57 000 зрителей.

«Центральный стадион Лейпцига» был построен в 1956 году и изначально вмещал 100 тысяч болельщиков. В 1998 году он был перестроен, а в 2006 году принимал матчи чемпионата мира.

Напомним, после 16-ти туров «Лейпциг», впервые в истории вышедший в элитный дивизион, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, лишь в последнем туре уступив «Баварии» звание зимнего чемпиона.

Из-за своего стремительного взлета «Лейпциг» невзлюбили болельщики по всей Германии, называя успех клуба искусственным. Во время матчей команды с трибуны летят отрубленные головы быков, намекая на причину «успеха» спонсора команды производителя энергетических напитков «Ред Булл».

Фото: Wikipedia