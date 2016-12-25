Украинец набрал 8 очков в очередном матче НБА
25/12/2016 15:12
Лэнь отыграл 17 минут и набрал 8 очков и сделал 6 подборов
В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» на своей площадке обыграл «Филадельфию»
Поединок прошел в ночь на субботу и завершился со счетом 123:116, сообщает «Сегодня».
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь отыграл 17 минут и за это время набрал 8 очков и сделал 6 подборов. На счету украинца две результативные передачи.
«Финикс» в таблице Западной конференции занимает последнее место.
«Филадельфия» – предпоследняя в Восточной конференции.
Фото: sports.ru.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Финикс, НБА, баскетбол, Алексей Лэнь
Последние новости
|
18:36
В рождественском поздравлении Папа Римский призвал Украину к миру
|
18:22
|
17:19
Игроки и владельцы клубов НБА утвердили новый коллективный договор
|
17:15
Норвежский экстремал показал, как нужно готовиться к встрече Рождества ( Видео )
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0