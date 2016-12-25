Украинец набрал 8 очков в очередном матче НБА

В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» на своей площадке обыграл «Филадельфию»

Поединок прошел в ночь на субботу и завершился со счетом 123:116, сообщает «Сегодня».

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь отыграл 17 минут и за это время набрал 8 очков и сделал 6 подборов. На счету украинца две результативные передачи.

«Финикс» в таблице Западной конференции занимает последнее место.

«Филадельфия» – предпоследняя в Восточной конференции.

Фото: sports.ru.