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Украинец набрал 8 очков в очередном матче НБА

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Лэнь отыграл 17 минут и набрал 8 очков и сделал 6 подборов

Лэнь отыграл 17 минут и набрал 8 очков и сделал 6 подборов

В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» на своей площадке обыграл «Филадельфию» 

Поединок прошел в ночь на субботу и завершился со счетом 123:116, сообщает «Сегодня».

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь отыграл 17 минут и за это время набрал 8 очков и сделал 6 подборов. На счету украинца две результативные передачи.

«Финикс» в таблице Западной конференции занимает последнее место.

«Филадельфия» – предпоследняя в Восточной конференции.

Фото: sports.ru.

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Теги: Финикс, НБА, баскетбол, Алексей Лэнь

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