Сын Шумахера будет выступать в Формуле 3
25/12/2016 16:16
В прошлом сезоне Шумахер стал вторым в немецкой серии Формулы 4
Сын семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера Мик в следующем сезоне будет выступать в европейской серии Формулы 3 за итальянскую команду Prema Powerteam
В прошлом сезоне Мик Шумахер выступал за ту же Prema Powerteam в итальянской и немецкой сериях Формулы 4, сообщает «Сегодня».
Последние несколько недель 17-летний немец в составе Prema участвовал в тестах Формулы 3. В прошлом сезоне Шумахер стал вторым в немецкой серии Формулы 4.
«Формула 3 станет идеальным шагом для меня, и я готов стартовать в новом году. Я также очень рад остаться в Prema, потому что это очень профессиональная команда, и я снова смогу многому научиться. Я не могу дождаться 2017 года, чтобы начать», – сказал Мик Шумахер.
Место пилота освободилось после того, как чемпион минувшего сезона канадец Лэнс Стролл подписал контракт с командой Формулы 1 «Уильямс». Prema в минувшем сезоне победила в европейской серии Формулы 3 также и в Кубке конструкторов.
Фото: Instagram
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