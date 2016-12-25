Боксер после спарринга месяц провел в коме
25/12/2016 18:22
Врачи диагностировали у боксера кровоизлияние в мозг
Британский боксер Ник Блэквелл вышел из комы, в которую он попал после спарринга 22 ноября
Ник Блэквелл в марте этого года был введен в состояние медикаментозной комы, в котором он провел 7 дней, после поражения техническим нокаутом в 12-м раунде от Криса Юбэнка-младшего, сообщает «Сегодня».
Врачи диагностировали у боксера небольшое кровоизлияние в мозг.
После боя с Юбэнком боксерская карьера Блэквелла была завершена, но его все равно тянуло на ринг, и уже 22 ноября он провел спарринг с Хасаном Каркади, в котором он снова получил серьезные повреждения головного мозга.
Четыре последних недели Блэквелл находился в состоянии медикаментозной комы.
Фото: Sky Sports
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Теги: кома, бокс, Ник Блэквелл
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