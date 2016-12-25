НБА. Бостон Селтикс на выезде обыграл Нью-Йорк Никс

Бостонцы в гостях обыграли своих соперников из Нью-Йорка в регулярном чемпионате НБА.

Матч регулярки НБА завершился со счетом 119 на 114 в пользу Бостона. После первой половины игры Зелено-белые выглядели лучше своих оппонентов и переигрывали хозяев поля на 8 очков.

В составе победителей встречи самым результативным стал Айзейя Томас в активе которого 27 очков. У «Никс» 29 очков набрал Кармело Энтони.

После данного поединка Бостон разместился на третьей строчке таблицы на Востоке у них 17 побед и 13 поражений. У Нью-Йорка 5 место они добыли 16 побед и проиграли 13 раз.