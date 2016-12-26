МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Шевченко не будет зимой собирать сборную Украины

0

Зимой сбор не состоится

Зимой сбор не состоится

Зимний сбор национальной команды, о котором ранее говорил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в этот раз не состоится

«Вероятно, этой зимою такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национально сборной в межсезонье появились», – говорит Шевченко, сообщает «Сегодня».

«Наша цель – организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных команд разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды», - сказал Шевченко.

Фото: Анатолий Бойко.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Шевченко, футбол, Украина, сбор

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

"> Гусев уходит из «Динамо»

Гусев уходит из «Динамо»

"> Украинца включили в список самых незаслуженных обладателей «Золотого мяча»

Украинца включили в список самых незаслуженных обладателей «Золотого мяча»

"> Соперник сборной Украины остался без тренера

Соперник сборной Украины остался без тренера

Загрузка...

Последние новости

07:19

В Турции бросили за решетку нескольких журналистов

07:19

Шевченко не будет зимой собирать сборную Украины

06:56

В Чернигове со дна Десны подняли утонувшую легковушку

06:32

Главу СБУ настораживает убийство посла РФ в Анкаре и крушение Ту-154 по пути в Сирию

Читать все »

Последние статьи

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Полицию Запорожья обвинили в "крышевании" наркоторговли и указали адрес (ФОТО)

Полицию Запорожья обвинили в "крышевании" наркоторговли и указали адрес (ФОТО) »

Донбасс

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев »

Харьков

В Харьковской области на памятниках архитектуры появились охранные доски

В Харьковской области на памятниках архитектуры появились охранные доски »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.