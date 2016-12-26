Шевченко не будет зимой собирать сборную Украины

Зимний сбор национальной команды, о котором ранее говорил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в этот раз не состоится
«Вероятно, этой зимою такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национально сборной в межсезонье появились», – говорит Шевченко, сообщает «Сегодня».
«Наша цель – организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных команд разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды», - сказал Шевченко.
Фото: Анатолий Бойко.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
07:19
|
07:19
|
06:56
|
06:32
Главу СБУ настораживает убийство посла РФ в Анкаре и крушение Ту-154 по пути в Сирию
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0