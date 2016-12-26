Во Франции готовятся к борьбе с коррупцией в футболе

Во Франции подготовлен законопроект, направленный на усиление прозрачности в профессиональном футболе

Инициатива исходит от сенатора Доминика Байи, сообщает «Сегодня».

Законопроект будет одобрен в феврале 2017 года.

«30 процентов денег от трансферов не доходит до своего конечного пункта назначения. Мы не знаем точно, что происходит. Поэтому мы хотим прозрачности. Борьба за прозрачность должна быть такой же, как борьба с допингом», – сказал Байи, отметив, что проверить стоит все трансферы, включая и те, за которыми не замечалось ничего незаконного.

Ранее сообщалось, что группа из 12 изданий начала публикацию результатов исследования финансовых документов, оказавшихся в распоряжении немецкого издания Spiegel и получивших название Football Leaks.

В документах говорится о суммах трансферов, агентских выплатах, контрактах многих известных игроков мирового футбола, в том числе Неймара, Гарета Бейла, Хамеса Родригеса и других.

В декабре французская финансовая прокуратура открыла предварительное расследование по возможному отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов по материалам Football Leaks.

Фото: joinfo.ua