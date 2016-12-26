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Украинский футболист перешел в «Карабюкспор»

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Селезнев переходит в «Карабюкспор»

Селезнев переходит в «Карабюкспор»

В понедельник «Шахтер» официально подтвердил, что нападающий Евгений Селезнев покидает команду и переходит в «Карабюкспор», занимающий после 16 туров 12-е место в чемпионате Турции

С 2002 года воспитанник Академии «горняков» Евгений Селезнев прошел все этапы футбольной подготовки в «Шахтере-3» и «Шахтере-2», а в 2008-м дебютировал в составе главной команды, сообщает «Сегодня».

Именно с его гола в ворота «Тоттенхэма» начался триумфальный путь «Шахтера» в Кубке УЕФА, завершившийся завоеванием первого европейского трофея в истории клуба.

В сезоне – 2011/12 дончане стали чемпионами Украины, взяли Кубок и Суперкубок страны. Большой вклад в этот успех внес Евгений Селезнев, который с 14 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Летом 2016 года нападающий в составе сборной Украины принял участие в чемпионате Европы, а незадолго до этого стало известно о его возвращении в родной клуб.

В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за «Шахтер» до 74, в них забил 30 голов. Вместе с «горняками» он завоевал четыре трофея.

Фото: ФК «Шахтер»

 

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Теги: Евгений Селезнев, Шахтер, футбол, Карабюкспор

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