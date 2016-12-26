В ФИФА придумали новый формат ЧМ

Аналитики ФИФА предоставили отчет о возможном расширении числа участников чемпионата мира до 48 команд
В организации считают, что при таком количестве сборных самый оптимальный вариант проведения группового этапа – 16 групп по 3 команды, сообщает «Сегодня».
В таком случае плей-офф будет начинаться с 1/32 финала, а за 32 дня на турнире будет сыграно 80 матчей.
Аналитики затронули финансовую сторону вопроса.
Чистая прибыль ФИФА при таком варианте может увеличиться на 640 миллионов долларов по сравнению со стандартной схемой проведения.
Все эти изменения могут произойти с 2026 года.
Фото: shutterstock.com.
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